Зеленский подписал указы о лишении Труханова, Царева и Полунина гражданства Украины: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября подписал указы о прекращении гражданства Украины городского головы Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Документы не обнародуют из-за наличия у них персональных данных, однако решение уже вступило в силу.

Об этом сообщает "Общественное". Перед этим глава государства, комментируя результаты совещания по ситуации с безопасностью в ряде регионов, заявил, что получил подтверждение фактов наличия российского гражданства у отдельных лиц.

"Руководитель СБУ Василий Малюк доложил о мерах противодействия российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге Украины. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – соответствующие решения подготовлены. Указ подписал", - сказал Зеленский.

Геннадий Труханов, комментируя решение президента, заявил, что будет обжаловать его в отечественных судах и, при необходимости, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Чиновник настаивает, что никогда не имел российского паспорта и не покидал территорию Украины с этой целью. По его словам, это подтверждают официальные данные о пересечении границы в 2015-2016 годах, а также результаты предварительных проверок государственных органов.

"В 2022 году президент Украины поручил СБУ провести проверку, и тогда не нашли никаких подтверждений российского гражданства или паспортов", - отметил Труханов.

Читайте также: День славы Трампа, неделя Украины в США и перспективы мирных переговоров

Он также заявил, что в документе, на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия написана с ошибками, а проверка проведена поверхностно.

"К сожалению, имеем то, что имеем. Я буду защищаться в судах, а если нужно — обращусь в Европейский суд. Это уже предел беспредела", — добавил городской голова Одессы.

Информация о возможном наличии у Труханова российского паспорта впервые появилась во время избирательной кампании 2014 года, а впоследствии во время оффшорного скандала в 2016-м. В 2018 году прокуроры предполагали, что он мог владеть паспортом РФ с 2002 года или гражданством Греции с 2011-го, однако сам Труханов настаивал, что у него только украинское гражданство.

13 октября 2025 г. на сайте президента появилась петиция с призывом прекратить гражданство Труханова. Меньше чем за сутки она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Напомним, истерика вокруг возможных поставок Украины американских ракет "Томагавк" вступает в силу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!