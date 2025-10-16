Землю накрила 6-бальна магнітна буря: прогноз на 16-17 жовтня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, тому багато людей у такі дні відчувають головний біль, втому, дратівливість і загальне виснаження. Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9 за планетарним К-індексом.

Якщо показник сягає 5 і вище — це означає сильну магнітну бурю, яка може вплинути як на самопочуття, так і на роботу електронних систем. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Прогноз на найближчі дні

16 жовтня очікується підвищена сонячна активність із К-індексом 5,7 — це червоний рівень, який відповідає потужним магнітним бурям, що здатні негативно позначатися на здоров’ї людини. 17 жовтня прогнозується буря аналогічної інтенсивності — К-індекс 5. Такий рівень також вважається небезпечним для метеочутливих людей.

Фахівці нагадують, що прогнози магнітних бур оновлюються приблизно кожні три години, тому дані можуть змінюватися. Рекомендується регулярно перевіряти актуальну інформацію.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це природне явище, спричинене спалахами на Сонці. Під час таких вибухів у космос викидається потужний потік заряджених частинок, які, досягнувши магнітного поля Землі, викликають його збурення. Коли рівень К-індексу перевищує 5, це вважається бурею червоного рівня, яка може викликати не лише погіршення самопочуття людей, а й збої в роботі супутників, зв’язку та навігаційних систем. При найпотужніших бурях (К-індекс 7–8) можна навіть спостерігати полярні сяйва.

Як впоратися з впливом магнітних бур

Під час періодів підвищеної сонячної активності важливо дотримуватися спокійного режиму дня, висипатися й уникати перевтоми. Раціон бажано зробити легким — виключити жирне, гостре, алкоголь і надлишок кави, натомість пити більше води та трав’яних чаїв. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та легкі фізичні навантаження, які покращують кровообіг і підвищують тонус. Людям із хронічними захворюваннями радять більше відпочивати й мати під рукою необхідні ліки. Для підтримки організму також допоможуть контрастний душ вранці та тепла ванна ввечері — вони нормалізують тиск і знижують стрес.

