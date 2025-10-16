Землю накрыла 6-балльная магнитная буря: прогноз на 16-17 октября

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, поэтому многие люди в такие дни испытывают головную боль, усталость, раздражительность и всеобщее истощение. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9 по планетарному К-индексу.

Если показатель достигает 5 и выше – это означает сильную магнитную бурю, которая может повлиять как на самочувствие, так и на работу электронных систем. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Прогноз на ближайшие дни

16 октября ожидается повышенная солнечная активность с К-индексом 5,7 — это красный уровень, соответствующий мощным магнитным бурям, способным отрицательно сказываться на здоровье человека. 17 октября прогнозируется буря аналогичной интенсивности - К-индекс 5. Такой уровень также считается опасным для метеочувствительных людей.

Специалисты напоминают, что прогнозы магнитных бурь обновляются примерно каждые три часа, поэтому данные могут изменяться. Рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это природное явление, вызванное вспышками на Солнце. При таких взрывах в космос выбрасывается мощный поток заряженных частиц, которые, достигнув магнитного поля Земли, вызывают его возмущение. Когда уровень К-индекса превышает 5, это считается бурей красного уровня, которая может вызвать не только ухудшение самочувствия людей, но сбои в работе спутников, связи и навигационных систем. При мощных бурях (К-индекс 7–8) можно даже наблюдать полярные сияния.

Как справиться с влиянием магнитных бурь

Во время периодов повышенной солнечной активности важно соблюдать спокойный режим дня, высыпаться и избегать переутомления. Рацион желательно сделать легким – исключить жирное, острое, алкоголь и избыток кофе, вместо этого пить больше воды и травяных чаев. Полезны будут прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки, которые улучшают кровообращение и повышают тонус. Людям с хроническими заболеваниями советуют больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Для поддержания организма помогут контрастный душ утром и теплая ванна вечером — они нормализуют давление и снижают стресс.

