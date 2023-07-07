Що робити, якщо не вдається заснути вночі: корисні рекомендації

Чи буває так, що ви повертаєтеся в ліжку, не в силах заснути вночі? Багато людей у якийсь момент свого життя зазнають труднощів зі сном, що може суттєво вплинути на їх загальне самопочуття.

Нестача сну може призвести до низки проблем, включаючи втому, перепади настрою та зниження продуктивності. UAportal підготував кілька практичних порад, які допоможуть упоратися з цією поширеною проблемою.

Встановіть постійний режим сну

Одним із найбільш ефективних способів поліпшення якості сну є встановлення постійного режиму сну. Лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні, допомагає регулювати внутрішній годинник організму.

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Включіть у свій розпорядок дня розслаблюючі заняття, наприклад читання книги, прийняття теплої ванни або вправи на уважність. Дотримуючись регулярного графіка сну, ваш організм звикне до встановленого порядку, і вам буде легше засинати і прокидатися свіжим.

Створіть сприятливі умови для сну

Обстановка під час сну грає вирішальну роль вашої здатності поринути у сон. Переконайтеся, що у вашій спальні тихо, темно та комфортна температура. Купуйте зручний матрац та подушки, які добре підтримують ваше тіло.

Подумайте про використання штор, що затемнюють, або маски для очей, щоб відгородитися від небажаного світла. Крім того, мінімізуйте шумові перешкоди, використовуючи беруші або апарат білого шуму. Оптимізувавши умови для сну, ви зможете створити спокійну та сприятливу атмосферу для міцного сну.

Обмежте вплив електронних пристроїв перед сном

Синє світло, що випромінюється електронними пристроями, такими як смартфони, планшети та комп'ютери, може порушити цикл сну та неспання. Уникайте використання цих пристроїв, принаймні, за годину до сну.

Натомість займіться розслаблюючими заняттями, наприклад читанням книги, прослуховуванням заспокійливої музики або легкими вправами на розтяжку. Скорочення екранного часу дозволить вашому мозку заспокоїтися та підготуватися до сну.

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Справляйтеся зі стресом і занепокоєнням

Стрес та занепокоєння можуть бути основними причинами безсоння. Якщо ви виявите, що не спите, а думки бігають у голові, необхідно знайти здорові способи боротьби зі стресом. Включіть у свій порядок дня методи зняття стресу, такі як медитація, вправи на глибоке дихання або ведення щоденника.

Регулярна фізична активність також допоможе зняти стрес та покращити сон. Боротьба зі стресом та керування рівнем стресу допоможуть вам заспокоїти розум і сприяти спокійному сну.

Уникайте стимулюючих речовин

Деякі речовини можуть порушувати режим сну та ускладнювати засинання. Обмежте споживання кофеїну, особливо в другій половині дня та ввечері, оскільки він може залишатися в організмі протягом кількох годин.

Алкоголь може спершу викликати сонливість, але потім порушити сон. Крім того, уникайте важкої їжі, нікотину та надмірного вживання рідини ближче до сну, оскільки вони можуть спричинити дискомфорт та порушити сон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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