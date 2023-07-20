Що робити в кризовій або надзвичайній ситуації: п'ять корисних порад, які можуть врятувати життя

Незалежно від того, чи опинилися ви в умовах стихійного лиха, невідкладної медичної допомоги або в будь-якій іншій складній ситуації, потрібно мати план, а також багаж знань, щоб діяти правильно. UAportal підготував поради, які допоможуть вам якнайкраще контролювати ситуацію.

Зберігайте спокій та оцініть ситуацію

Паніка або імпульсивні дії можуть завадити вашій здатності приймати раціональні рішення. Зберігаючи спокій, ви зможете ясно мислити й вживати відповідних заходів.

Передусім подбайте про свою безпеку

Ваша безпека завжди має бути в пріоритеті. Якщо вам щось загрожує, пошукайте безпечне місце або відійдіть якомога далі від епіцентру подій. Якщо є потреба, стежте за встановленими маршрутами евакуації або шукайте укриття. Пам'ятайте, що спершу ви повинні подбати про власне життя та здоров’я, а вже потім – про тих, хто цього потребує.

Дотримуйтесь встановлених процедур на випадок надзвичайних ситуацій

У багатьох організаціях та установах існують чітко визначені процедури на випадок надзвичайних ситуацій. Ознайомтеся з цими протоколами заздалегідь, незалежно від того, чи це на вашому робочому місці, в школі чи в громаді. Вивчіть маршрути евакуації, контактні номери для екстрених випадків і будь-які конкретні інструкції. Дотримання встановлених процедур забезпечить скоординовані та ефективні дії.

Шукайте інформацію з надійних джерел

Під час надзвичайної ситуації, дезінформація може поширюватися значно швидше, викликаючи плутанину та паніку. Покладайтеся на надійні джерела інформації, такі як місцеві органи влади, служби з надзвичайних ситуацій або авторитетні засоби масової інформації. Будьте в курсі останніх подій і дотримуйтесь офіційних інструкцій та рекомендацій.

Допомагайте іншим і звертайтеся за професійною допомогою

Якщо це безпечно, допомагайте тим, хто цього потребує. Наприклад, людям похилого віку, дітям або особам з інвалідністю. Окрім цього, не соромтеся звертатися за професійною допомогою. Служби екстреної допомоги та кваліфіковані фахівці мають все необхідне для того, щоб впоратися з кризовими ситуаціями та надати необхідну підтримку.

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