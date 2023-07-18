Викрали особисті дані у мережі: що робити та як вберегтися

Що робити, якщо ви підозрюєте, що вашу особу викрали?

Зі збільшенням кількості онлайн-транзакцій та особистої інформації, що зберігається в різних базах даних, ризик стати жертвою крадіжки особистих даних є вищим, ніж будь-коли. Якщо ви підозрюєте, що вашу особу було викрадено, вкрай важливо вжити негайних заходів, щоб захистити себе та зменшити потенційні збитки. Ми надамо вам практичні поради щодо того, що робити, якщо ви опинилися в такій неприємній ситуації.

Перш за все, важливо зберігати спокій і діяти швидко. Чим швидше ви почнете діяти, тим більше шансів мінімізувати наслідки крадіжки особистих даних. Ось п'ять основних кроків, яких слід дотримуватися, якщо ви підозрюєте, що вашу особу було викрадено:

Зверніться до правоохоронних органів:

Як тільки ви підозрюєте, що ваша особистість була скомпрометована, повідомте про інцидент місцевим правоохоронним органам. Вони допоможуть вам зробити необхідні кроки, щоб подати заяву в поліцію, яка має вирішальне значення для реєстрації крадіжки.

Повідомте фінансові установи:

Зверніться до свого банку, компанії, що видає кредитні картки, та будь-яких інших фінансових установ, де у вас є рахунки. Поінформуйте їх про ситуацію та попросіть заморозити або встановити моніторинг ваших рахунків. Це допоможе запобігти несанкціонованим транзакціям і забезпечить додатковий рівень безпеки.

Слідкуйте за своїми кредитними звітами:

Регулярно перевіряйте свої кредитні звіти від найбільших кредитних бюро - Equifax, Experian та TransUnion. Шукайте будь-яку підозрілу активність, наприклад, незнайомі рахунки або запити. Якщо ви помітили щось незвичайне, негайно повідомте про це в кредитні бюро і вимагайте попередження про шахрайство або заморожування кредиту.

Змініть паролі та захистіть акаунти:

Оновіть паролі для всіх своїх онлайн-акаунтів, особливо тих, що пов'язані з фінансовими установами, електронною поштою та соціальними мережами. Обирайте надійні, унікальні паролі та використовуйте двофакторну автентифікацію, коли це можливо. Крім того, будьте обережні зі спробами фішингу, не переходьте за підозрілими посиланнями й не надавайте особисту інформацію електронною поштою або телефоном.

Зверніться за професійною допомогою, якщо це необхідно:

Якщо крадіжка особистих даних спричинила значні фінансові або юридичні наслідки, зверніться до адвоката, який спеціалізується на подібних справах. Він може надати рекомендації та допомогти вам зорієнтуватися в процесі відновлення.

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