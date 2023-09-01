Випадково розсипали цукор: про які наслідки попереджає повір'я

Подібно до забобонів щодо солі, народні вірування щодо перекинутої цукорниці та розсипаного цукру варіювалися залежно від конкретних обставин. Загалом це вважалося доброю прикметою.

Вірили, що розсипання цукру за столом або під час приготування їжі принесе швидке фінансове благополуччя, пом'якшить будь-які грошові труднощі або збільшить дохід. Випадково розбита цукорниця також обіцяла подібні матеріальні вигоди.

Читайте також: Кому не можна дарувати годинник та чому: значення забобону

Якщо солодкі білі кристали розсипалися по підлозі у квартирі, вважалося, що будь-які попередні домашні сварки незабаром будуть вирішені, що призведе до швидкого примирення. Якщо це трапилося біля вхідних дверей будинку, то вірили, що це знак приходу бажаних гостей. Цукор, що розсипався в коридорі або на килимі, натякав на майбутню покупку меблів або ремонт.

Коли цукор розсипався від дій закоханих, вірили, що це означає щасливий і міцний шлюб для пари. З іншого боку, якщо він розсипався на неодружену людину - це вважалося знаком того, що вона незабаром зустріне свого майбутнього супутника життя.

Прибирання розсипаного цукру було дуже важливим, і для цього рекомендувалося використовувати чисту тканину або папір світлого кольору. За народними повір'ями, матеріал, використаний для прибирання, слід було загорнути і винести на вулицю, щоб висипати під дерево. Інший варіант - висипати цукор у кімнатний горщик з квіткою.

Однак не радили просто збирати розсипаний цукор і викидати його у смітник. Вважалося, що це може стати на заваді реалізації позитивних і "солодких" змін у житті.

Нагадаємо, UAportal розповів про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!