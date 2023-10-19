Речі, які ніколи не варто викидати з дому: народні прикмети

Підтримувати чистоту в оселі дуже важливо, щоб уникнути накопичення сміття, пилу та бруду. Окрім регулярного прибирання, бажано кілька разів на рік, особливо перед великими святами, проводити ретельне прибирання, щоб звільнити місця для зберігання речей, комори, балкони та веранди. Тим не менш, є певні речі, які ніколи не варто викидати.

Релігійна атрибутика

Ікони, Біблії, хрестики та інші релігійні предмети мають сентиментальну та культурну цінність, часто передаються з покоління в покоління. Якщо ви відчуваєте, що вони вам більше не потрібні, краще віднести їх до храму, а не викидати.

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Фотографії

Вважається, що викидати фотографії недобре, оскільки вони зберігають енергетику і спогади зображених на них людей. Однак, якщо необхідно, фотографії можна утилізувати, спаливши їх, розірвавши на шматки або розвіявши їхній попіл.

Обрізані нігті та волосся

Важливо обережно поводитися з обрізаними нігтями та волоссям, оскільки вони вважаються потенційними інструментами для заподіяння шкоди власнику, якщо ними неправильно користуватися. Не викидайте їх у воду, наприклад, у каналізацію.

Належні методи утилізації включають подрібнення та загортання їх у папір перед тим, як викинути у смітник, або спалення.

Сіль і хліб

У фольклорі зазвичай рекомендується не позичати і не викидати сіль і хліб. Ці продукти символізують сімейний достаток і процвітання. Крихти хліба можна віддавати птахам або домашнім тваринам, а сіль можна використовувати в кулінарії, оскільки вона має довгий термін зберігання і не псується.

Весільне вбрання

Весільна сукня і фата, як правило, є найціннішими речами після церемонії одруження, що представляють собою значущі спогади. Вважається недоброю прикметою віддавати їх або продавати без крайньої потреби. Замість цього акуратно складіть вбрання і зберігайте його в безпечному і захищеному від сторонніх очей місці.

Годинники

Забороняється просто викидати настінний, настільний або наручний годинники, оскільки це може принести горе і конфлікти в сім'ю. Якщо він більше не працює, рекомендується розібрати його на запчастини перед тим, як викинути, на знак подяки за його вірну службу.

Предмети, пов'язані з грошима

Скарбнички, гаманці, портмоне та інші аксесуари для зберігання грошей також не можна викидати у смітник, згідно з народними повір'ями. Незважаючи на зношеність, зламані застібки або псування, ці предмети все ще можуть зберігати гроші в будинку протягом певного періоду. Після того, як вони стають непридатними для використання, їх рекомендується закопувати подалі від будинку.

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