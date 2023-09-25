5 локаций для реабилитации детей во время войны. Общение с животными и веселые эмоции в разных областях Украины

Маленькие украинцы сегодня нуждаются в как можно больше положительных впечатлениях и позитивной атмосфере. Даже, если на вид все в порядке, реалии войны не могут не откладываться на психологическом состоянии детей, просто проявляется это в довольно посторонних вещах. Наша задача противостоять негативному влиянию, вытесняя и заменяя его положительными впечатлениями и сменой обстановки, хотя бы в выходные.

Это довольно хороший способ снизить осеннюю нагрузку, ведь садики и школа также являются достаточно будоражущими моментами для детей.

Мы предлагаем вам локации, где интересно будет не только малышам, но и взрослым и, где хорошо проводить время семьей.

Оленья ферма

Жители Западной Украины очень любят эту местность на уикенд, здесь можно хорошо пообщаться с животными, покормить их из рук и побыть среди тихой гармоничной природы, дыша чистым свежим воздухом.

Ферма пятнистых оленей была создана еще в 1987 году. Расположенная в поселке Иза на Закарпатье, ферма дарит своим гостям по настоящему ласковые и заботливые впечатления.

Вход в ферму стоит 30 грн, а ведерко для рогатых вкусностей – 10 грн.

Добраться до фермы можно от города Хуст, где есть железнодорожная станция. А оттуда до фермы всего 10 км. Потому добраться автобусом будет легко.

Вы можете включить в свое путешествие дегустацию на местном сыроварне (Селиская сыроварня в городе Хуст) или Улитковую ферму, также вблизи города Хуст.

Расположение Оленьей фермы на Google map.

Реабилитационный центр бурых медведей

Национальный природный парк "Синевир" стал целебным домом для 30 бурых медведей, которые были изъяты из-за жестокого отношения их хозяев или контрабандистов. Реабилитационный центр был основан в 2011 году, и местность выбрана не случайно, ведь природные ландшафты и климатическое поле парка полностью существование этих бурых гигантов.

Локация существования животных имеет 12 гектаров площади, имеет все необходимые условия для реабилитации и огорожена электросетью.

Животным делают прививки, разрабатывают для каждого специальную диету и делают все необходимое для освоения в среде.

Гости, этой волшебной природной местности, могут узнать историю каждого животного, рассмотреть медведей очень близко и наблюдать за поведением.

Сам центр находится между поселками Синевир и Синевирская поляна Закарпатской области. Стоимость взрослого билета составляет 30 грн., школьники и студенты 15 грн.

Помогите животным своим вниманием, а они помогут вам и вашим малышам научиться сосуществовать с дикой природой и уважать ее законы.

Самый удобный способ добраться до центра – это свой автомобиль.

Веревочный парк "Безумная Белка" под Киевом

Хорошее название, эмоции действительно безумны. Это настоящее приключение и испытание для всей семьи. Во время маршрутов и квестов можно стать одной командой, подарив своим детям чувство поддержки и опоры. В парке можно заказывать проведение праздников и корпоративов как детских, так и взрослых. Есть ведь достаточно экстремальные маршруты под кронами деревьев.

Территория парка интересна не только подвесными маршрутами, но и наземными развлечениями. Перестрелка в лазертаг, грили, тематические вечеринки, общение с лесными животными и вкусная еда. Здесь можно провести интересный и насыщенный день всей семьей, порадоваться жизни и отвлечься от тревог.

"Безумная Пчелка" расположена в Бучанском городском парке. Цены можно рассмотреть в Instagram.

Музей космонавтики имени Королева в Житомире

Великолепный музей, поражающий своими экспонатами и интерактивными космическими объектами. Здесь можно узнать многое о космосе, жизни космонавтов и, даже затронуть почву с луны. Маленьким исследователям космического пространства будет интересно послушать музыку космоса, примерить снаряжение космонавтов и сесть на луноход.

Второй локацией, в дополнение музея, станет дом, где проживал известный академик Королев вместе с семьей.

С началом войны в Украине в музее произошли некоторые изменения в правилах. Теперь на территории музея в течение часа может находиться только одна группа (не более 30 человек), поэтому лучше заранее забронировать себе место, чтобы не ожидать под открытым небом.

Единственный билет на две локации стоит детям – 30 грн., взрослым – 50 грн. В музее можно заказать экскурсию и организовать профессиональную фотосессию за отдельную плату.

Пони клуб в Виннице

Кто не любит прокатиться на пони, или лошадях? Этот вид терапии давно известен и широко используется в психотерапии. Поэтому клуб Пони в Виннице просто идеальное место для бурных и заботливых эмоций детей и увлечения взрослых.

Кроме того, здесь есть и другие животные, с которыми можно пообщаться. На территории действует небольшой контактный зоопарк, где вы увидите пеликанов, обезьян, лемуров, енотов, собачек, котят, коз и много других кротких животных.

Вы можете приехать на экскурсию, либо выбрать конную прогулку, либо устроить классную фотосессию.

Конная терапия – это панацея от ежедневных стрессов и напряжения. А также много любви, нежности и заботы в один день.

Актуальные цены и расписание можно посмотреть на странице в Instagram.

Физическое и психологическое здоровье детей в военное время должно быть "своевременно".