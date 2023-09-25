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5 локаций для реабилитации детей во время войны. Общение с животными и веселые эмоции в разных областях Украины

Анна Веселова - Соловонюк

5 локаций для реабилитации детей во время войны. Общение с животными и веселые эмоции в разных областях Украины

Маленькие украинцы сегодня нуждаются в как можно больше положительных впечатлениях и позитивной атмосфере. Даже, если на вид все в порядке, реалии войны не могут не откладываться на психологическом состоянии детей, просто проявляется это в довольно посторонних вещах. Наша задача противостоять негативному влиянию, вытесняя и заменяя его положительными впечатлениями и сменой обстановки, хотя бы в выходные.

Это довольно хороший способ снизить осеннюю нагрузку, ведь садики и школа также являются достаточно будоражущими моментами для детей.

Мы предлагаем вам локации, где интересно будет не только малышам, но и взрослым и, где хорошо проводить время семьей.

5 локаций для реабилитации детей во время войны. Общение с животными и веселые эмоции в разных областях Украины

Оленья ферма

Жители Западной Украины очень любят эту местность на уикенд, здесь можно хорошо пообщаться с животными, покормить их из рук и побыть среди тихой гармоничной природы, дыша чистым свежим воздухом.

Ферма пятнистых оленей была создана еще в 1987 году. Расположенная в поселке Иза на Закарпатье, ферма дарит своим гостям по настоящему ласковые и заботливые впечатления.

Вход в ферму стоит 30 грн, а ведерко для рогатых вкусностей – 10 грн.

Добраться до фермы можно от города Хуст, где есть железнодорожная станция. А оттуда до фермы всего 10 км. Потому добраться автобусом будет легко.

Вы можете включить в свое путешествие дегустацию на местном сыроварне (Селиская сыроварня в городе Хуст) или Улитковую ферму, также вблизи города Хуст.

Расположение Оленьей фермы на Google map.

5 локаций для реабилитации детей во время войны. Общение с животными и веселые эмоции в разных областях Украины

Реабилитационный центр бурых медведей

Национальный природный парк "Синевир" стал целебным домом для 30 бурых медведей, которые были изъяты из-за жестокого отношения их хозяев или контрабандистов. Реабилитационный центр был основан в 2011 году, и местность выбрана не случайно, ведь природные ландшафты и климатическое поле парка полностью существование этих бурых гигантов.

Локация существования животных имеет 12 гектаров площади, имеет все необходимые условия для реабилитации и огорожена электросетью.

Животным делают прививки, разрабатывают для каждого специальную диету и делают все необходимое для освоения в среде.

Гости, этой волшебной природной местности, могут узнать историю каждого животного, рассмотреть медведей очень близко и наблюдать за поведением.

Сам центр находится между поселками Синевир и Синевирская поляна Закарпатской области. Стоимость взрослого билета составляет 30 грн., школьники и студенты 15 грн.

Помогите животным своим вниманием, а они помогут вам и вашим малышам научиться сосуществовать с дикой природой и уважать ее законы.

Самый удобный способ добраться до центра – это свой автомобиль.

5 локаций для реабилитации детей во время войны. Общение с животными и веселые эмоции в разных областях Украины

Веревочный парк "Безумная Белка" под Киевом

Хорошее название, эмоции действительно безумны. Это настоящее приключение и испытание для всей семьи. Во время маршрутов и квестов можно стать одной командой, подарив своим детям чувство поддержки и опоры. В парке можно заказывать проведение праздников и корпоративов как детских, так и взрослых. Есть ведь достаточно экстремальные маршруты под кронами деревьев.

Территория парка интересна не только подвесными маршрутами, но и наземными развлечениями. Перестрелка в лазертаг, грили, тематические вечеринки, общение с лесными животными и вкусная еда. Здесь можно провести интересный и насыщенный день всей семьей, порадоваться жизни и отвлечься от тревог.

"Безумная Пчелка" расположена в Бучанском городском парке. Цены можно рассмотреть в Instagram.

5 локаций для реабилитации детей во время войны. Общение с животными и веселые эмоции в разных областях Украины

Музей космонавтики имени Королева в Житомире

Великолепный музей, поражающий своими экспонатами и интерактивными космическими объектами. Здесь можно узнать многое о космосе, жизни космонавтов и, даже затронуть почву с луны. Маленьким исследователям космического пространства будет интересно послушать музыку космоса, примерить снаряжение космонавтов и сесть на луноход.

Второй локацией, в дополнение музея, станет дом, где проживал известный академик Королев вместе с семьей.

С началом войны в Украине в музее произошли некоторые изменения в правилах. Теперь на территории музея в течение часа может находиться только одна группа (не более 30 человек), поэтому лучше заранее забронировать себе место, чтобы не ожидать под открытым небом.

Единственный билет на две локации стоит детям – 30 грн., взрослым – 50 грн. В музее можно заказать экскурсию и организовать профессиональную фотосессию за отдельную плату.

5 локаций для реабилитации детей во время войны. Общение с животными и веселые эмоции в разных областях Украины

Пони клуб в Виннице

Кто не любит прокатиться на пони, или лошадях? Этот вид терапии давно известен и широко используется в психотерапии. Поэтому клуб Пони в Виннице просто идеальное место для бурных и заботливых эмоций детей и увлечения взрослых.

Кроме того, здесь есть и другие животные, с которыми можно пообщаться. На территории действует небольшой контактный зоопарк, где вы увидите пеликанов, обезьян, лемуров, енотов, собачек, котят, коз и много других кротких животных.

Вы можете приехать на экскурсию, либо выбрать конную прогулку, либо устроить классную фотосессию.

Конная терапия – это панацея от ежедневных стрессов и напряжения. А также много любви, нежности и заботы в один день.

Актуальные цены и расписание можно посмотреть на странице в Instagram.

Физическое и психологическое здоровье детей в военное время должно быть "своевременно".

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