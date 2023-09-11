ТОП-продуктов, богатых кальцием и витамином D
Кальций – самый распространенный минерал в нашем организме, необходимый для поддержания здоровья зубов, костей, мышц и сердечно-сосудистой системы. Минерал является питательным веществом, в котором нуждаются все живые организмы. Наряду с кальцием нам также необходим витамин D, поскольку он помогает организму лучше усваивать кальций.
Лучший источник этих минералов – это сбалансированное питание, - считают врачи. Какую роль в организме играет кальций? Какие оптимальные суточные нормы минерала для детей и взрослых? Стоит ли дополнительно принимать добавки кальция и витамина D?
Зачем организму нужен кальций?
Около 99% кальция в организме человека находится в костях и зубах. Минерал в первую очередь необходим для развития, роста и поддержания костей, особенно в детском возрасте, когда ребенок растет. Но и в зрелом возрасте минерал поддерживает кости и замедляет потерю плотности костной ткани, что является естественной частью процесса старения.
Женщины в период менопаузы могут терять плотность костей быстрее, чем мужчины или молодые люди. У них более высокий риск развития остеопороза, поэтому врачи часто рекомендуют им добавки кальция.
Кальций также принимает участие в сокращении мышц, в том числе сердечной мышцы. Минерал играет ключевую роль в свертывании крови. Некоторые ученые находят связь между высоким потреблением кальция и низким кровяным давлением. Витамин D также необходим для здоровья костей и помогает организму лучше усваивать кальций.
Рацион для крепких костей и зубов: источники кальция и витамина D
Лучший способ получить дневную норму кальция и витамина D - добавить в свой рацион молочные продукты (молоко, твердый сыр, творог, йогурт), листовые овощи и зелень, семена, бобы и некоторые крупы.
Продукты с высоким содержанием кальция:
- твердый сыр, молоко;
- шпинат;
- листовая капуста и капуста кале;
- соевые бобы (сыр тофу);
- семена кунжута, орехи (особенно миндаль), чиа;
- белые бобы (фасоль, нут);
- сардины, лосось, окунь, радужная форель;
- апельсиновый сок, овсянка, кукуруза.
Продукты, богатые витамином D:
- все сорта жирной рыбы: тунец, скумбрия, лосось;
- соевое молоко, злаки;
- говяжья печень;
- яичные желтки.
Один из лучших источников витамина D - это рыба. К примеру, 100 г приготовленного лосося содержит почти суточную норму витамина - около 570 МЕ.
По данным Института медицины США дневная норма кальция и витамина D составляет:
Кальций:
Дети 1-3 лет: 700 мг
Дети 4-8 лет: 1000 мг
Дети 9-18 лет: 1300 мг
Взрослые 19-50 лет: 1000 мг
Женщины от 51 до 70 лет: 1200 мг.
Мужчины от 51 до 70 лет: 1000 мг.
Женщины и мужчины 71 года и старше: 1200 мг.
Витамин D:
Возраст 1-70 лет: 600 МЕ
Возраст 71 год и старше: 800 МЕ
Почему может возникнуть дефицит кальция?
Низкий уровень кальция в организме - достаточно распространенное явление в наши дни. Большинство людей не придерживаются сбалансированного питания, а также употребляют много кофе, алкоголя и сладких газированных напитков, которые имеют свойство смывать минерал из организма. Основные причины дефицита кальция, по мнению врачей, такие:
- булимия, анорексия и другие расстройства пищевого поведения;
- веганская диета без содержания продуктов животного происхождения;
- чрезмерное потребление магния;
- длительный прием слабительных;
- длительное использование химических препаратов (особенно кортикостероидов);
- высокое потребление кофеина, газированных напитков или алкоголя;
- глютеновая болезнь, воспалительное заболевание кишечника;
- непереносимость лактозы.
Добавки кальция: за и против
Посколькукальций является чистым минералом, добавки могут содержать различные пропорции соединений минерала:
Карбонат кальция: содержит 40% элементарного кальция. Рекомендуется принимать с пищей, поскольку желудочная кислота помогает организму лучше его усваивать.
Лактат кальция: содержит 13% элементарного кальция.
Глюконат кальция: содержит 9% элементарного кальция.
Цитрат кальция: содержит 21% элементарного кальция. Человек может принимать его с пищей или без нее. Он полезен людям с воспалительными заболеваниями кишечника и некоторыми нарушениями всасывания.
Некоторым людям рекомендуют дополнительно принимать минерал в виде добавок. Следует учесть, что кальций в капсулах может вызывать ряд побочных действий: запоры, тошнота, отрыжка, сонливость, синдром беспокойных ног, риск возникновения камней в почках. Поэтому, большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше всего получать минерал из пищевых источников: молочных продуктов, листовых овощей, орехов и злаков.