Автоматическое продление отсрочки: действовать ли для военнообязанных, которые ухаживают за людьми с инвалидностью

Министерство обороны Украины предоставило разъяснение о порядке продления отсрочок от мобилизации через приложение Резерв+. В большинстве случаев отсрочки продолжаются автоматически - без необходимости повторно подавать заявления или обращаться в центры предоставления административных услуг.

Актуальный статус пользователи могут проверить непосредственно в приложении. Об этом сообщает Минобороны.

Один из наиболее распространенных вопросов касается отсрочки для лиц, осуществляющих уход за человеком с инвалидностью. В Минобороны объясняют: такая отсрочка может продолжаться автоматически, если одновременно выполняются два условия — основание остается действующим, а информацию подтверждают государственные реестры.

В то же время автоматическое продление может не произойти, если система фиксирует изменение лица-смотрителя (например, в случае изменения семейного статуса или фактического ухода). В такой ситуации для подтверждения права на отсрочку следует повторно подать документы через ЦНАП.

Также важно, чтобы в государственных базах был указан налоговый номер (РНОКПП) лица, за которым осуществляется уход, а данные о его инвалидности были актуальны в Пенсионном фонде или ЕИССС. Если эти данные отсутствуют или устарели, система может не продолжить отсрочку автоматически.

