'Без Китая путинская Россия – ничто': Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай, от которого сейчас в значительной степени зависит Россия, остается в стороне, вместо того чтобы повлиять на Москву и способствовать завершению войны. По его словам, "без Китая путинская Россия – ничто", и если бы Пекин действительно стремился к миру, он мог бы заставить Кремль прекратить агрессию.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине. Глава государства также напомнил, что на заседании присутствуют Соединенные Штаты, активно поддерживающие украинскую оборону. Зеленский подчеркнул: Украина всегда соглашалась на предложения американского президента по прекращению огня и переговоров, однако Москва отвечала отказами или пыталась затянуть процесс, чтобы не допустить даже временного перемирия.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин избегает настоящих переговоров и уезжает за границу исключительно для того, чтобы выиграть время, продолжая войну под прикрытием дипломатических заявлений. Он также сообщил, что во время общения с Дональдом Трампом подчеркнул, что Китай не демонстрирует готовности помочь остановить войну в Украине.

