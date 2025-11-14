Демобилизация военных: на какие выплаты будет право воин

Увольнение с военной службы — это важный завершающий этап, требующий урегулирования ряда юридических и финансовых вопросов. Одним из ключевых моментов являются выплаты, принадлежащие военному при увольнении.

Их размер зависит от причины прекращения службы, продолжительности выслуги, воинского звания, участия в боевых действиях, наличия наград и других обстоятельств. Об этом сообщает merezaprava.

Основания для освобождения могут быть разными. Чаще это состояние здоровья, когда ВЛК признает лицо непригодным к дальнейшей службе, а также достижение предельного возраста — 60 лет. Общий порядок начисления в этих случаях одинаков, но если увольнение связано с ранением или другими последствиями службы, приведшими к инвалидности, могут действовать дополнительные компенсационные механизмы.

Увольнение по семейным обстоятельствам возможно в случаях, предусмотренных законом: во время беременности военнослужащие, при необходимости ухода за родственниками с инвалидностью, если военный является единственным держателем детей или имеет троих и более несовершеннолетних детей и в других аналогичных ситуациях. В таких случаях специальные дополнительные выплаты не предусмотрены, однако военный имеет право на полный объем базовых начислений.

Освобождение также возможно по решению суда, по возвращении из плена (при нежелании продолжать службу), в случае избрания депутатом или судьей, а для старших офицеров — из-за сокращения штатов.

После завершения службы военный получает несколько видов выплат. В первую очередь это денежное довольствие за фактически отработанный период месяца до дня увольнения. Его размер определяют пропорционально полному окладу с учетом всех надбавок.

Обязательна компенсация за все неиспользованные дни ежегодных и дополнительных отпусков, накопленных за время службы. Ее вычисляют на основе размера денежного довольствия на дату увольнения. Иногда бывают случаи, когда при расчете учитывают только базовый оклад, без боевых надбавок или выплат за период лечения, хотя эти суммы являются частью денежного довольствия и должны включаться в компенсацию.

Единовременная денежная помощь – одна из наиболее значимых выплат. Ее размер зависит от выслуги лет и оснований увольнения. Мобилизированные получают 4% от месячного денежного довольствия за каждый месяц службы, но не менее четверти оклада. Военнослужащие по контракту – 25% или 50% месячного обеспечения за каждый год службы в зависимости от причины увольнения.

Если за последний год военнослужащий не получил материальную помощь по решению социально-бытовых вопросов, ее могут выплатить при увольнении — для этого подается рапорт.

Военные по контракту также получают компенсацию за невыданное вещное имущество в соответствии с его стоимостью, а также денежную помощь на оздоровление, если она не была выплачена в текущем году.

