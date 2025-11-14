Демобілізація військових: на які виплати матиме право воїн

Звільнення з військової служби — це важливий завершальний етап, який потребує врегулювання низки юридичних і фінансових питань. Одним із ключових моментів є виплати, що належать військовому при звільненні.

Їхній розмір залежить від причини припинення служби, тривалості вислуги, військового звання, участі у бойових діях, наявності нагород та інших обставин.

Підстави для звільнення можуть бути різними. Найчастіше це стан здоров’я, коли ВЛК визнає особу непридатною до подальшої служби, а також досягнення граничного віку — 60 років. Загальний порядок нарахування у цих випадках однаковий, але якщо звільнення пов’язане з пораненням або іншими наслідками служби, що призвели до інвалідності, можуть діяти додаткові компенсаційні механізми.

Звільнення за сімейними обставинами можливе у випадках, передбачених законом: під час вагітності військовослужбовиці, за необхідності догляду за родичами з інвалідністю, якщо військовий є єдиним утримувачем дітей або має трьох і більше неповнолітніх дітей та в інших аналогічних ситуаціях. У таких випадках спеціальних додаткових виплат не передбачено, проте військовий має право на повний обсяг базових нарахувань.

Звільнення також можливе за рішенням суду, після повернення з полону (за умови небажання продовжувати службу), у разі обрання депутатом чи суддею, а для старших офіцерів — через скорочення штатів.

Після завершення служби військовий отримує кілька видів виплат. Насамперед це грошове забезпечення за фактично відпрацьований період місяця до дня звільнення. Його розмір визначають пропорційно повному місячному окладу з урахуванням усіх надбавок.

Обов’язковою є компенсація за всі невикористані дні щорічних і додаткових відпусток, накопичених за час служби. Її обчислюють на основі розміру грошового забезпечення на дату звільнення. Часом трапляються випадки, коли під час розрахунку враховують лише базовий оклад, без бойових надбавок або виплат за період лікування, хоча ці суми є частиною грошового забезпечення й мають включатися в компенсацію.

Одноразова грошова допомога — одна з найбільш значущих виплат. Її розмір залежить від вислуги років і підстав звільнення. Мобілізовані отримують 4% від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше чверті окладу. Військовослужбовці за контрактом — 25% або 50% місячного забезпечення за кожен рік служби залежно від причини звільнення.

Якщо за останній рік військовослужбовець не отримав матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, її можуть виплатити при звільненні — для цього подається рапорт.

Військові за контрактом також отримують компенсацію за невидане речове майно відповідно до його вартості, а також грошову допомогу на оздоровлення, якщо її не було виплачено в поточному році.

