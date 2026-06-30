До 274 тысяч гривен смогут получить некоторые украинцы: кому предлагают выплаты
Украинцам в Никопольском районе предлагают новую финансовую поддержку благотворителей — гранты на открытие или развитие собственного дела. Сумма пособия составляет от 164 до 274 тыс. грн.
Программу реализуют представители Международного комитета Красного Креста совместно с местными властями. Об этом сообщают в Томаковском обществе.
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Кто может принять участие в программе
Инициатива направлена на поддержание самозанятости и развития малого бизнеса среди местных жителей. Подать заявку могут жители Томаковской общины, в частности, из таких населенных пунктов: Томаковка, Семеновка, Сергеевка, Петровка, Катещине, а также старостинских округов — Китайгородского, Преображенского, Михайловского, Зеленогайского, Кисличеватского и Чумаковского.
Размер финансирования
В рамках программы предусмотрено два уровня поддержки:
- до 164 тыс. грн — для тех, кто только планирует завести собственное дело;
- до 274 тыс. грн — для предпринимателей, желающих возобновить или расширить уже действующий бизнес.
Кто может претендовать на грант
Участие в отборе могут принять граждане:
- пострадали в результате войны после 24 февраля 2022;
- имеют среднемесячный доход не более 19430 грн на одного члена семьи;
- имеют жизнеспособную бизнес-идею;
- проживают и планируют работать в пределах Томаковской общины;
- готовы пройти все этапы отбора.
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Как подать заявку
Подать документы можно двумя способами:
- лично - через специальный ящик в Томаковской центральной библиотеке (2 этаж, кабинет №1);
- по электронной почте
Также при наличии может быть доступна онлайн-форма подачи заявки. Конечный срок – до 14 июля 2026 года.
Организаторы отмечают, что подача заявки не гарантирует получение гранта — все представленные материалы будут рассматриваться экспертами Международного комитета Красного Креста, которые и определят победителей программы.
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