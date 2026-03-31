Дроны атаковали Ленинградскую область России: поврежден аэропорт Усть-Луга (фото)

В ночь на 31 марта беспилотники снова атаковали Ленинградскую область. В результате были зафиксированы повреждения в районе порта Усть-Луга.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО ночью якобы сбили 38 беспилотников. В то же время, атаки продолжались в Кингисеппский район и Выборгский район.

По данным российских пабликов, в частности, Shot, местные жители слышали взрывы и интенсивную стрельбу в районе Усть-Луги, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.

По словам Дрозденко, в результате атаки в области повреждения инфраструктуры и пострадавшие, хотя детали не уточняются.

Также сообщается, что атаки беспилотников на регион продолжаются уже седьмой день.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!