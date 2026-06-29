Иран атаковал Бахрейн и Кувейт в ответ на атаки США: пригрозил, что выйдет из переговоров

Иран в воскресенье нанес удары беспилотниками и ракетами по территории Бахрейна и Кувейта, заявив об ответе на действия США. В то же время Тегеран пригрозил выйти из любых переговоров по завершению конфликта, если американские атаки будут продолжаться.

Об этом сообщает The Associated Press. Эскалация проходит на фоне дискуссий вокруг безопасности Ормузского пролива. Накануне многонациональная морская миссия под руководством ВМС США заявила о расширении маршрута судоходства вблизи Омана, что вызвало резкую реакцию Тегерана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что контроль над проливом должен оставаться за Ираном, предупредив о возрастающей напряженности в случае изменений действующих договоренностей.

Главные истории дня

В Кувейте, где расположена крупная американская военная база, система ПВО перехватила иранские беспилотники и две ракеты. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Читайте также: Главная причина, по которой Трамп атаковал Иран

В Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США, в результате ударов был поврежден жилой дом недалеко от международного аэропорта. Жертв нет. МИД страны назвал атаку "опасным обострением" и обвинил Тегеран в повторяющихся актах агрессии.

Отдельно Катар сообщил о гибели одного гражданского и ранении еще одного из-за обломков, упавших во время боевых действий в регионе. Это произошло после атаки на танкер Kiku под флагом Панамы, который перевозил нефть для катарской государственной компании. В ответ американские силы нанесли удары по иранским объектам наблюдения, системам связи, ПВО и составам беспилотников и мин.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на происходящее, обвинив Иран в нарушении договоренностей и заявив, что ситуация может завершиться военным путем. Он также предупредил, что в случае дальнейшей эскалации "Исламская Республика Иран больше не будет существовать".

Напомним, США атаковали Иран в ответ за сбитый вертолет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!