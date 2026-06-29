Іран атакував Бахрейн та Кувейт у відповідь на атаки США: пригрозив, що вийде з переговорів

Іран у неділю здійснив удари безпілотниками та ракетами по території Бахрейну і Кувейту, заявивши про відповідь на дії США. Водночас Тегеран пригрозив вийти з будь-яких переговорів щодо завершення конфлікту, якщо американські атаки триватимуть.

Про це повідомляє The Associated Press. Ескалація відбувається на тлі дискусій навколо безпеки Ормузької протоки. Напередодні багатонаціональна морська місія під керівництвом ВМС США заявила про розширення маршруту судноплавства поблизу Оману, що викликало різку реакцію Тегерана. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі наголосив, що контроль над протокою має залишатися за Іраном, попередивши про зростання напруженості у разі змін чинних домовленостей.

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У Кувейті, де розташована велика американська військова база, система ППО перехопила іранські безпілотники та дві ракети. Про постраждалих або руйнування не повідомляється.

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У Бахрейні, де базується П’ятий флот ВМС США, внаслідок ударів було пошкоджено житловий будинок неподалік міжнародного аеропорту. Жертв немає. МЗС країни назвало атаку "небезпечним загостренням" і звинуватило Тегеран у повторюваних актах агресії.

Окремо Катар повідомив про загибель одного цивільного та поранення ще одного через уламки, що впали під час бойових дій у регіоні. Це сталося після атаки на танкер Kiku під панамським прапором, який перевозив нафту для катарської державної компанії. У відповідь американські сили завдали ударів по іранських об’єктах спостереження, системах зв’язку, ППО та складах безпілотників і мін.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на події, звинувативши Іран у порушенні домовленостей і заявивши, що ситуація може завершитися військовим шляхом. Він також попередив, що у разі подальшої ескалації "Ісламська Республіка Іран більше не існуватиме".

Нагадаємо,США атакували Іран у відповідь за збитий вертоліт.

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