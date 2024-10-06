Испытайте свои знания украинского: попробуйте перевести эти 5 русских слов

Многие украинцы при переходе на родной язык встречаются с трудностями при переводе некоторых распространенных русских слов. Оказывается, некоторые русские слова, которые трудно быстро перевести на украинский, имеют несколько вариантов перевода.

Поэтому найти наиболее точный может быть непросто. Об этом на своей странице в TikTok рассказала языковед Алина Острожская.

"Вызывающий"

Этот термин описывает кого-то или что-то вызывающее эмоции, обычно отрицательного характера, из-за своего поведения или внешнего вида. Наиболее точные варианты перевода:

зухвалий;

нахабний;

безсоромний.

"Ущерб"

В украинском языке существует несколько вариантов для обозначения финансовых или моральных потерь:

збиток;

шкода;

невигода.

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"Мнимый"

Это слово обычно используется для обозначения чего-то ложного или не соответствующего реальности. Его можно перевести следующим образом:

уявний;

удаваний;

позірний.

"Баловать"

Речь идет о чрезмерном внимании и заботе к кому-то. В украинском языке есть несколько вариантов перевода:

розпещувати;

панькати;

пестити.

"Внушительный"

Этот термин обозначает нечто значительное по размеру или оставляющее сильное впечатление.

значний;

авторитетний;

вражаючий.

Итак, если вы без труда поняли и перевели эти слова, ваш уровень знания украинского языка действительно достаточно высок.

Ранее языковеды рассказали, как правильно говорить на украинском: поднимать или поднимать.

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