Как на украинском будет 'входит во вкус': объяснение от Авраменко

В русском языке существует фразеологизм "входит во вкус", означающий начало ощущения наслаждения от чего-то. Впрочем, не все знают, как эту фразу правильно перевести на украинский.

Одним из вариантов перевода может быть прямой – входить во вкус. Об этом рассказал исследователь и популяризатор украинского языка Александр Авраменко.

По его словам, фразеологизм должен сразу два украинских соответствия – подбирать вкус, входить во вкус. Также можно сказать и одним словом – распробовывать.

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"Выбирайте тот вариант, который вам нравится. Заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", – резюмировал Авраменко.

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