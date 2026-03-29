Какая категория пенсионеров получит по 1500 гривен в апреле

Правительство Украины приняло решение о выплате единовременного пособия для пенсионеров и получателей социальных выплат в апреле. Размер доплаты будет составлять 1500 гривен.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, средства получат граждане, которые на 1 апреля уже получают пенсию или социальную помощь и отвечают условиям, определенным соответствующим постановлением.

Важно, что для начисления этой выплаты не нужно подавать никаких заявлений или обращаться в Пенсионный фонд — доплата будет назначена автоматически.

