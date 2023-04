Китайские ученые связали потребление жареной пищи с депрессией и тревожностью

Хотя жарка может придать продуктам привлекательный вкус и текстуру, она может изменять питательный состав продуктов и обогащать их вредными веществами. Недавние исследования китайских ученых связывают употребление жареной пищи с более высоким риском тревожности и депрессии.

Продукты, богатые углеводами, такими как картофель, образуют нейротоксическое соединение акриламид во время жарки для получения характерной корочки в результате реакции Маяра. Это соединение может иметь вредные последствия для здоровья, включая изменения в мозге, связанные с тревожностью и депрессией. Об этом пишут в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте также: Ученые ответили, почему нельзя есть хлеб горячим

Видео дня

Ученые из университета и полицейского колледжа в Чжэцзяне решили изучить вопрос влияния акриламида на людей. Исследователи проанализировали базу данных из 140 728 участников и выяснили, что ежедневное потребление жареной пищи связано с более высоким риском тревожности на 12 процентов и более высоким риском депрессии на 7 процентов. Эти риски были выше среди мужчин и людей младше 60 лет.

Лабораторные исследования на рыбках данио рерио ( Danio rerio ) подтвердили влияние акриламида на психическое здоровье. Рыбки, помещенные в воду с акриламидом, развивали проявления тревожности и депрессии с меньшей активностью и меньшей способностью приспосабливаться к новым условиям. Исследователи также выявили нарушение метаболизма липидов у рыбок, что может являться одной из причин негативного влияния акриламида на здоровье.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что нутрициолог Богдана Волошиновича назвала специи, которые должны быть обязательно в рационе. Они снижают риск рака и нормализуют уровень сахара в крови.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!