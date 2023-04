Китайські вчені пов'язали споживання смаженої їжі з депресією та тривожністю

Хоча смаження може надати продуктам привабливого смаку та текстури, воно може змінювати поживний склад продуктів та збагачувати їх шкідливими речовинами. Недавні дослідження китайських вчених пов'язують вживання смаженої їжі з вищим ризиком тривожності та депресії.

Продукти, які багаті на вуглеводи, такі як картопля, утворюють нейротоксичну сполуку акриламід під час смаження для отримання характерної скоринки внаслідок реакції Маяра. Ця сполука може мати шкідливі наслідки для здоров'я, включаючи зміни в мозку, пов'язані з тривожністю та депресією. Про це пишуть у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте також: Вчені відповіли, чому не можна їсти хліб гарячим

Відео дня

Учені з університету і поліцейського коледжу в Чжецзяні вирішили дослідити питання впливу акриламіду на людей. Дослідники проаналізували базу даних з 140 728 учасників і з'ясували, що щоденне споживання смаженої їжі пов'язане з вищим ризиком тривожності на 12 відсотків та вищим ризиком депресії на 7 відсотків. Ці ризики були вищі серед чоловіків та людей молодших 60 років.

Лабораторні дослідження на рибках даніо реріо (Danio rerio) підтвердили вплив акриламіду на психічне здоров'я. Рибки, які були поміщені у воду з акриламідом, розвивали прояви тривожності та депресії, з меншою активністю та меншою здатністю пристосовуватися до нових умов. Дослідники також виявили порушення метаболізму ліпідів у рибок, що може бути однією з причин негативного впливу акриламіду на здоров'я.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що нутриціолог Богдана Волошинович назвала спеції, які повинні бути обов'язково в раціоні. Вони знижують ризик раку та нормалізують рівень цукру в крові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!