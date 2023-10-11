'Лікарка' или 'лікарша': языковед объяснил, как правильно использовать феминитивы

В украинском языке существуют феминитивы – слова в женском роде, для обозначения профессий или деятельности. Однако некоторые люди неправильно образуют их.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1" рассказал о создании феминитивов. В частности, он прокомментировал словообразование через суффикс -ш-.

"Сегодня поговорим о коварных суффиксах, с которыми надо быть осторожными. Вот, все мы уже привыкли к созданию так называемых феминитивов – названий женского рода по виду деятельности. Скажем, "продавчиня", "соціологиня", "чиновниця", "боржниця", "директорка", – отметил он.

Читайте также: "Потяг" или "поїзд": Авраменко ответил, как правильно говорить это слово по-украински

В то же время неправильным словообразованием будет: "директорша", "лікарша", "генеральша", поскольку суффикс -ш- обозначает не профессию. "Директорша" – это жена директора, "лікарша" – жена врача, "генеральша" – жена генерала.

"На обозначение профессии или должности нужно использовать суффикс-к(а): "директорка", "лікарка", "генералка", – добавил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !