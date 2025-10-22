Могут вручить повестку заграницей: ответ юриста

Вопрос возможного вручения повесток находящимся за рубежом украинцам остается предметом беспокойства для многих мужчин. Это связано с тем, что дипломатические представительства Украины имеют расширенные полномочия по ведению учета граждан.

Юридические разъяснения по этому поводу предоставил эксперт компании T&T Partners Владислав Юрчак, сообщает 24 канал. Эксперт пояснил, что правительство утвердило обновленный порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, расширяющий функции украинских диппредставительств за рубежом.

Теперь их обязанности включают в себя:

информирование граждан призывного возраста о проведении призыва;

содействие возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации;

уведомление соответствующих органов о постановке или снятии с консульского учета призывников;

ведение военного учета лиц, состоящих на временном консульском учете.

Впрочем, никаких оснований для паники нет. Как отметил Юрчак, дипломатические учреждения не вправе вручать повестки непосредственно гражданам за пределами Украины. Новые нормы не изменяют действующий порядок, а только уточняют функции консульских органов.

Ключевой момент: вручение повесток возможно исключительно на территории Украины. Дипломаты выполняют только учетную и информационную роль без полномочий для прямых мобилизационных действий.

