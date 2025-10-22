Чи можуть вручити повістку закордоном: відповідь юриста

Питання можливого вручення повісток українцям, які перебувають за кордоном, залишається предметом занепокоєння для багатьох чоловіків. Це пов’язано з тим, що дипломатичні представництва України мають розширені повноваження щодо ведення обліку громадян.

Юридичні роз’яснення з цього приводу надав експерт компанії T&T Partners Владислав Юрчак, повідомляє 24 Канал. Експерт пояснив, що уряд затвердив оновлений порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, який розширює функції українських диппредставництв за кордоном.

Тепер їхні обов’язки включають:

інформування громадян призовного віку про проведення призову;

сприяння поверненню військовозобов’язаних до України під час мобілізації;

повідомлення відповідних органів про постановку або зняття з консульського обліку призовників;

ведення військового обліку осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Втім, жодних підстав для паніки немає. Як наголосив Юрчак, дипломатичні установи не мають права вручати повістки безпосередньо громадянам за межами України. Нові норми не змінюють чинного порядку, а лише уточнюють функції консульських органів.

Ключовий момент: вручення повісток можливе виключно на території України. Дипломати виконують лише облікову та інформаційну роль, не маючи повноважень для прямих мобілізаційних дій.

