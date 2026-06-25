Мощные землетрясения произошли в Венесуэле и Японии: есть разрушения построек

В среду вечером, 24 июня, в Венесуэле и Японии зафиксировали сильные землетрясения, которые повлекли за собой разрушение и вызвали предупреждение о возможных дополнительных опасностях. В Венесуэле было зафиксировано два подземных толчка.

Первый, магнитудой 7,2, произошел вблизи города Сан-Фелипе примерно в 18:04 по восточному времени США. Об этом сообщают CNN, The Japan Times и заявления официальных лиц.

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Уже через несколько десятков секунд регион потряс мощнейшее землетрясение магнитудой 7,5 с эпицентром примерно в 23 километрах юго-восточнее Юмаре. По данным Геологической службы США (USGS) существует риск значительных разрушений и возможных жертв. Центры предупреждения о цунами США сообщили о потенциальной угрозе цунами вдоль побережья в радиусе до 300 километров от эпицентра.

Последствия подземных толчков ощутили и в столице страны — Каракасе, расположенной примерно в 300 километрах от эпицентра. Видео, геолоцированные CNN, показали разрушенные здания, поврежденные конструкции и густые пыльные облака над отдельными районами города.

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Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что толчки ощущались сразу в нескольких регионах страны. По его словам, сильнее всего пострадали штаты Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, а также Каракас и Ла-Гуайра. Он также заявил о разрушении жилых и административных зданий и призвал жителей не возвращаться в дома из-за риска повторных толчков.

В Японии в тот же период было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9 на севере страны. По данным Японского метеорологического агентства, эпицентр находился на глубине около 50 километров у побережья префектуры Иватэ. Толчки ощущались даже в Токио. Власти Японии создали специальную оперативную группу при канцелярии премьер-министра для координации реагирования на последствия стихии.

Напомним, в Перу столкнулись туристические поезда.

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