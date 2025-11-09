На какую пенсию может рассчитывать человек без стажа

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа, могут рассчитывать не на пенсию, а на государственную социальную помощь. В Украине пенсия по возрасту предоставляется только при наличии определенного количества трудового или страхового стажа – от 15 до 32 лет.

Возраст выхода на пенсию зависит именно от этого показателя: имея 32 года стажа, человек может уйти на пенсию в 60 лет, а если только 15 лет — не раньше 65. Адвокат бюро Ивана Хомича Елена Воронкова объяснила на примере, как это работает

Для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не набрал достаточного стажа, государство предусмотрело социальную пенсию по возрасту. Ее получают граждане, не имеющие права на другие виды пенсий или социальные выплаты, в частности по инвалидности или из-за несчастного случая на производстве.

С 1 января 2025 года социальная помощь рассчитывается как разница между среднемесячным доходом семьи на одного члена и прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который составляет 2361 грн.

Если, например, в семье два пенсионера, мужчина получает минимальную пенсию (2361 грн) и минимальную зарплату (8000 грн), а жена не имеет права на обычную пенсию из-за недостаточного стажа (14 лет), то для нее социальная помощь рассчитывается так:

Суммарный доход семьи за пол года - (8000 + 2361) × 6 = 62166 грн. Среднемесячный доход на одного члена семьи – 5180,5 грн. Разница между этой суммой и прожиточным минимумом (5180,5 - 2361) = 2819,5 грн - это и будет размер социальной пенсии жены.

Если же рассчитанная сумма превышает максимально разрешенный уровень – 3028 грн, выплата ограничивается именно этой величиной.

Для одиноких пенсионеров размер социальной помощи определяется по другим правилам. Согласно закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью", она составляет 30% от прожиточного минимума, то есть 978,3 грн. Однако, если общая сумма выплат с доплатами не достигает 2361 грн, государство "дотягивает" ее до этого уровня.

Таким образом, минимальный размер социальной пенсии в 2025 году для одиноких граждан не может быть меньше 2361 грн и больше 3028 грн.

Если же человек находится в государственном учреждении по уходу (например, в доме престарелых), он получает лишь 20% от прожиточного минимума — то есть 472,2 грн, остальные средства направляются учреждению, где он проживает.

Социальная пенсия в Украине пересматривается дважды в год в зависимости от изменения прожиточного минимума и доходов населения.

