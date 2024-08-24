На улице жарко или 'спекотно': языковед указала на интересный факт

Часто ли вы задумывались над тем, какое слово – "жарко" или "спекотно" – правильнее употреблять в украинском языке, когда говорим о высокой температуре воздуха. Редактор Ольга Васильева пролила свет по этому вопросу.

По ее словам, слово "жарко" вполне украинское и имеет давнюю историю. Его можно найти даже в старых словарях. Современные толковые словари также подтверждают, что "жарко" является правильным и используется для описания высокой температуры.

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Интересно, что слово "спекотно" появилось позже и не имеет столь давней истории в украинском языке. Хотя оно уже закрепилось в современном языке, но не так распространено среди носителей языка, как "жарко".

Итак, какие выводы можно сделать?

"Жарко" является традиционным украинским словом для описания высокой температуры. "Спекотно" также можно использовать, но оно менее распространено. Не стоит бояться употреблять оба слова, ведь речь живая и постоянно развивается.

"А вот то, что слова "спекотно" нет в старых словарях, вместо этого есть "жарко", вы вряд ли знали. Откуда и когда взялось "спекотно", сказать трудно. Но даже в современных словарях подается только прилагательное "спекотний", также как и "спекотливий" ("спекотливо" тоже нет) Те, для кого украинский язык родной, почти не говорят "спекотно" — они говорят "жарко". Так всегда было и будет", – сказала языковед.

Она добавила, что слово "спечно" - от "спека", а не от "спекота" (как и "безпечно" - от "безпека").

Раньше мы рассказывали, как правильно употреблять слова "любить" и "кохати" в Украине.

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