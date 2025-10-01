НБУ с октября начнет изымать устаревшие деньги: какого номинала касается

С 1 октября в Украине начнется поэтапное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения, о чем сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Банки продолжат принимать эти монеты от граждан и бизнеса для осуществления платежных операций. Однако после поступления в финансовые учреждения они больше не будут использоваться в обращении, а будут отправляться в НБУ для дальнейшего пересчета и утилизации, отмечают в регуляторе.

Специально сдавать или обменивать монеты номиналом 10 копеек не придется. Они будут продолжать оставаться в обращении и приниматься в расчетах до полного изъятия.

По информации НБУ, на сегодняшний день в наличном обращении находится около 5,5 млрд монет мелкого номинала, среди которых:

1,4 млрд монет номиналом 50 копеек;

4,1 млрд монет номиналом в 10 копеек.

Ежегодно НБУ обязан обеспечивать обращение разменных монет и поддерживать банки, торговлю и сферу услуг. В частности, на 2025 год запланирован выпуск 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, что необходимо для пополнения наличного обращения.

"Поэтому, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – отметили в Национальном банке.

Постепенный вывод этих монет из обращения позволит снизить расходы на их производство, обработку, транспортировку, хранение и обращение.

