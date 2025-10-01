НБУ з жовтня почне вилучати застарілі гроші: якого номіналу стосується

З 1 жовтня в Україні почнеться поетапне вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу, про що повідомила пресслужба Національного банку України.

Банки продовжать приймати ці монети від громадян і бізнесу для здійснення платіжних операцій. Однак після надходження до фінансових установ вони більше не будуть використовуватися в обігу, а відправлятимуться до НБУ для подальшого перерахування та утилізації, зазначають в регуляторі.

Спеціально здавати або обмінювати монети номіналом 10 копійок не прийдеться. Вони продовжуватимуть залишатися в обігу і прийматимуться в розрахунках до повного вилучення.

За інформацією НБУ, на сьогодні в готівковому обігу знаходиться близько 5,5 млрд монет дрібного номіналу, серед яких:

1,4 млрд монет номіналом 50 копійок;

4,1 млрд монет номіналом 10 копійок.

Щорічно НБУ зобов'язаний забезпечувати обіг розмінних монет та підтримувати банки, торгівлю та сферу послуг. Зокрема, на 2025 рік заплановано випуск 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, що необхідно для поповнення готівкового обігу.

"Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", – зазначили в Національному банку.

Поступове виведення цих монет з обігу дозволить знизити витрати на їх виробництво, обробку, транспортування, зберігання та обіг.

