Недорогие и качественные: топ кроссоверов, на которые следует обратить внимание

Украинские водители нередко шутят, что лучшего транспорта для наших дорог, чем кроссовер, не найти. И действительно, благодаря высокому клиренсу, прочной подвеске и универсальности такие авто уверенно чувствуют себя как на разбитом асфальте, так и на грунтовых дорогах, а полный повод делает их еще более практичными.

Об этом пишет Delo.ua. Среди надежных и относительно недорогих кроссоверов стоит выделить несколько моделей, получивших доверие и украинских автовладельцев, и международных экспертов.

Toyota RAV4 четвертого поколения стала одной из самых популярных благодаря простым и выносливым двигателям 2.0 и 2.5, без проблем преодолевающим сотни тысяч километров. Этот автомобиль по праву считают одним из самых долговечных в мире.

Honda CR-V четвертого и пятого поколений известна как "вечный" семейный кроссовер с большим багажником и надежными атмосферными моторами. Он отлично выдерживает ежедневную эксплуатацию и подходит для семейных поездок.

Mazda CX-5 первого поколения поражает баланс надежности, управляемости и экономичности. Технология SkyActiv позволяет соединить небольшой расход топлива с долговечностью двигателей, а подвеска хорошо держит дороги.

Hyundai Tucson третьего поколения привлекает комфорт и современные системы безопасности. Самыми надежными считаются атмосферные моторы, тогда как турбо-версии иногда создают хлопоты.

Читайте также: Эксперты назвали ТОП-5 бензиновых кроссоверов, которые дорого обходятся из-за частых ремонтов

Близкий "родственник" Tucson – Kia Sportage четвертого поколения. Он технически схож, но отличается более премиальным дизайном и интерьером.

Nissan Qashqai второго поколения считается одним из самых массовых кроссоверов Европы. Оптимальным вариантом для покупателей остается атмосферный двигатель 1.6, обеспечивающий простоту в обслуживании и длинный ресурс.

Suzuki Vitara с 2015 года приобрела популярность благодаря экономичным двигателям, неприхотливости и доступности в обслуживании. Она особенно ценится теми, кто хочет минимально тратить на горючее и сервис.

Mitsubishi Outlander третьего поколения зарекомендовал себя как выносливый и простой в ремонте кроссовер. Его двигатели легко преодолевают сотни тысяч километров, а модель входит в список самых "живущих" автомобилей мира.

Škoda Yeti, а позже Karoq, стали любимцами европейцев благодаря сочетанию германской платформы Volkswagen и чешской практичности. Атмосферный двигатель 1.6 MPI здесь считается самым надежным.

И, наконец, Dacia Duster — один из самых демократичных вариантов. Простота конструкции, минимум электроники и доступность делают его лучшим выбором для ищущих бюджетный, но выносливый кроссовер с высоким клиренсом и возможностью полного привода.

Раньше мы рассказывали о топ самых надежных автомобилей "гибрид".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!