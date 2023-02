"Одни из нас": стоит ли смотреть популярный сериал на основе приключенческой игры о выживании

Сюжет сериала The Last of Us ("Одни из нас") основан на одноименной игровой франшизе в жанрах приключенческого боевика, ужасов и выживания от американской студии Naughty Dog. Сериал собрал около 5 миллионов просмотров в первый день премьеры. Это сделало его вторым самым популярным проектом за последние 10 лет в истории HBO, уступив место "Дому дракона". У франшизы есть множество фанатов, которые ставят высокую планку перед сериалом, ведь главная характеристика игры – безупречно проработанный сюжет и увлекательные кат-сцены, которые даже вне игрового процесса являются завершенным кинематографическим произведением.

Сериал "Одни из нас" был создан Нилом Дракманном, одним из ключевых разработчиков игры, и Крейгом Мазином, чей мини-сериал "Чернобыль" стал одним из лучших шоу 2019 года. Среди ключевых отличий сериала от игры – способ передачи зомби-вируса. В игре он передается через споры, но создатели шоу решили, что такой вариант не слишком реалистичен в реальном мире (иначе споры разлетелись бы по всей земле и здоровых людей не осталось бы).

О чем сериал "Одни из нас"

Гриб Cordyceps, широко используемый в косметологии, начал мутировать и заражать людей по всему миру. Большинство инфицированных умерло, а остальные превратились в зомби, чей мозг захватил гриб. Небольшие группы смогших спастись пытаются как-то наладить жизнь, но конфликтуют между собой. В США военные создали карантинные зоны, где люди находятся в относительной безопасности, но вынуждены подчиняться офицерам. Враждующая с военными группа "Цикады" нанимает контрабандиста Джоэла, чтобы вывезти из карантинной зоны в Бостоне 14-летнюю девушку Элли. Но оказывается, что Элли обладает иммунитетом от Cordyceps, поэтому на нее охотятся многие разные люди.

Что говорят критики

The New York Times называет сериал отличным и умным, но говорит, что новым словом в жанре постапокалипсиса он вряд ли станет. The Washington Post пишет, что иногда различия между сериалом и игрой не имеют смысла, а сделаны просто ради перемен, в то же время некоторые моменты сериала даже превосходят игру.

График выхода всех серий

Эпизод 1 – 15 января

Эпизод 2 – 22 января

Эпизод 3 – 29 января

Эпизод 4 – 5 февраля

Эпизод 5 – 12 февраля

Эпизод 6 – 19 февраля

Эпизод 7 – 26 февраля

Эпизод 8 – 5 марта

Эпизод 9 – 12 марта

The Last of Us: трейлер на украинском

