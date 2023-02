"Останні з нас": чи варто дивитись популярний серіал на основі пригодницької гри про виживання

Сюжет серіалу "The Last of Us" ("Останні з нас") заснований на однойменній ігровій франшизі у жанрах пригодницького бойовика, жахів та виживання від американської студії Naughty Dog. Серіал зібрав майже 5 мільйонів переглядів у перший день прем’єри. Це зробило його другим найпопулярнішим проєктом за останні 10 років в історії HBO, поступившись місцем "Дому дракона". У франшизи є безліч фанатів, які ставлять високу планку перед серіалом, адже головна характеристика гри – бездоганно пропрацьований сюжет і захоплюючі кат-сцени, які навіть поза ігровим процесом є завершеним кінематографічним твором.

Серіал "Останні з нас" був створений Нілом Дракманном, одним із ключових розробників гри, та Крейгом Мазіном, чий міні-серіал "Чорнобиль" став одним із найкращих шоу 2019 року. Серед ключових відмінностей серіалу від гри – спосіб передачі зомбі-вірусу. У грі він передається через спори, але творці шоу вирішили, що такий варіант не надто реалістичний у реальному світі (інакше спори розлетілися б по всій землі, і здорових людей не залишилося б).

Про що серіал "Останні з нас"

Гриб Cordyceps, який широко використовують у косметології, почав мутувати та заражати людей по всьому світу. Більшість інфікованих померли, а решта перетворилися на зомбі, чий мозок захопив гриб. Невеликі групи тих, хто зміг врятуватися, намагаються якось налагодити життя, але конфліктують між собою. У США військові створили карантинні зони, де люди перебувають у відносній безпеці, але змушені підкорятися офіцерам. Група "Цикади", що ворогує з військовими, наймає контрабандиста Джоела, щоб вивезти з карантинної зони в Бостоні 14-річну дівчину Еллі. Але виявляється, що Еллі має імунітет від Cordyceps, тому на неї полюють багато різних людей.

Що кажуть критики

The New York Times називає серіал чудовим і розумним, але каже, що новим словом у жанрі постапокаліпсису він навряд стане. The Washington Post пише, що інколи відмінності між серіалом та грою не мають сенсу, а зроблені просто заради змін, водночас деякі моменти серіалу навіть перевершують гру.

Графік виходу усіх серій

Епізод 1 – 15 січня

Епізод 2 – 22 січня

Епізод 3 – 29 січня

Епізод 4 – 5 лютого

Епізод 5 – 12 лютого

Епізод 6 – 19 лютого

Епізод 7 – 26 лютого

Епізод 8 – 5 березня

Епізод 9 – 12 березня

The Last of Us: трейлер українською

Нагадаємо, UAportal розповів про 10 серіалів, які з'являться на екранах у лютому. Не забудьте переглянути трейлери, аби знати, чого очікувати від свіжих кінематографічних витворів.

