Осадки и понижение температуры: когда в Украине похолодает

В начале недели в Украине будет держаться спокойная и приятная погода без осадков. В то же время ближе к выходным синоптики прогнозируют изменение условий с дождями и снижением температуры.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Во вторник, 5 мая, территория страны будет под влиянием антициклона, что обеспечит ясное небо и сухую погоду.

Днем температура воздуха будет составлять +23…+27 °C, а в прибрежных регионах будет несколько прохладнее — +17…+21 °C. В Киеве также ожидается солнечная погода без осадков с температурой около +25 °C.

По словам синоптикини, теплый и сухой период будет продолжаться еще несколько дней. В то же время, в большинстве стран континентальной Европы уже прогнозируют дожди, тогда как в Украине пока будет преобладать солнечная погода.

Первые заметные изменения возможны приблизительно 9–10 мая – в это время ожидаются осадки и постепенное понижение температуры воздуха.

