Ожидается магнитная буря с К-индексом 3: прогноз геомагнитной активности на 17 сентября

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал данные о солнечной и геомагнитной активности на 17 сентября 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощное солнечное извержение испугало ученых: Землю может накрыть геомагнитный шторм (фото)

Геомагнитные бури оценивают по так называемому К-индексу колеблющемуся от 2 до 9: чем выше показатель, тем сильнее последствия для техники и самочувствия людей.

В среду, 17 сентября, ожидаются лишь слабые магнитные колебания с К-индексом 3, которые считаются безопасными для организма.

Напомним, мы уже писали, какие небесные сюрпризы готовит сентябрь.

