Полезная информация: как изменить реквизиты для выплаты пенсии онлайн

Получатели государственных пенсионных выплат могут изменить способ получения средств - перевести их из почты на банковский счет или обновить банковские реквизиты онлайн. Чтобы изменить данные для выплаты пенсии через интернет, необходимо зайти на веб-портал Пенсионного фонда и выполнить несколько простых шагов:

Об этом сообщили в ПФУ. Сначала нужно нажать кнопку "Вход" в правом верхнем углу и пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Далее в личном кабинете в разделе "О пенсионном обеспечении" следует выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело". В списке заявлений нужно найти и открыть форму изменения способа выплаты пенсии — например, перевода с почты на банк или обновление банковских реквизитов.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

После этого необходимо заполнить все обязательные поля, отмеченные звездочкой. Особое внимание следует уделить номеру счета – его нужно указать в международном формате IBAN (29 символов).

Также нужно скачать сканкопии документов (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение и т.п.), подтвердить согласие на обработку персональных данных и ознакомление с правилами, затем нажать "Сформировать заявление".

В заключение следует проверить внесенные данные и подписать заявление с помощью КЭП, выбрав опцию "Подписать и отправить в ПФУ".

Напомним, мы уже писали, кому нужно будет подать заявление на повышение выплат.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!