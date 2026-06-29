С 1 июля не сможете пополнить счет: Киевстар объявил об изменениях

Мобильный оператор Киевстар прекращает работу сервисов пополнения счета через короткую команду *134# и голосовое меню по номеру 899. Изменения начнут действовать с 1 июля.

Об этом сообщили в "Киевстаре", пояснив, что сервис "Мобильный платеж" утратил актуальность и постепенно заменяется современными цифровыми решениями. В компании отметили, что решение принято на основе внутренней аналитики по пользованию услугами.

Главные истории дня

"Мы обновляем способы пополнения счета и отказываемся от уже не пользующихся спросом, ведь абоненты все чаще выбирают современные цифровые сервисы", — говорится в сообщении оператора. После отключения этих функций абонентам придется воспользоваться альтернативными способами пополнения. Самым удобным вариантом в компании называют приложение "Мой Киевстар". Также доступны пополнения через официальный сайт оператора, банковские мобильные приложения и другие платежные сервисы.

Читайте также: "Киевстар" повысил стоимость некоторых тарифов: на сколько выросли цены

В то же время, "Киевстар" продолжает внедрять новые технологические решения. Ранее компания сообщила о запуске спутниковой технологии Starlink Direct to Cell в формате Light Data, позволяющей пользоваться отдельными сервисами даже при отсутствии наземного мобильного покрытия.

В частности, пользователям стали доступны навигация через Google Maps с передачей геолокации, а также обмен сообщениями, изображениями и стикерами Viber и WhatsApp. В Минцифре уточнили, что услуга работает только на Android-смартфонах с поддержкой 4G (LTE), а перечень доступных сервисов будет постепенно расширяться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!