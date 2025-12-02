Социальная пенсия: сколько стажа для нее нужно
Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие достаточного страхового стажа для обычной пенсии, не остаются без государственной поддержки. Таким лицам с 65 лет назначается временная государственная социальная помощь (так называемая "социальная пенсия").
Об этом сообщает ПФУ.
Какой страховой стаж требуется для пенсии в 2025 году
С 1 января 2025 года требования к стажу снова выросли:
- В 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа (для мужчин и женщин все равно).
- В 63 года – от 22 до 31 года стажа.
- В 65 лет – от 15 до 21 года стажа.
Если к моменту достижения 65 лет стаж меньше 15 лет – вместо пенсии назначается социальная помощь.
Требование к стажу для выхода на пенсию в 60 лет продолжит расти и к 2028 году дойдет до 35 лет.
Сколько составляет социальная пенсия в 2025 году
Размер помощи рассчитывается индивидуально как разница между:
- прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 грн (по состоянию на 2025 год),
- и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа
Максимальный размер пособия – 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 грн.
Выплата пересчитывается каждые 6 месяцев с учетом изменений в доходах и имущественном состоянии.
Как и где оформить социальную пенсию
Обращаться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.
Необходимые документы:
- заявление;
- паспорт и идентификационный код (РНОКПП);
- справка Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;
- право на доходы и имущественное состояние семьи за последние 6 месяцев (со справками о доходах всех членов семьи);
- при необходимости – копия решения о назначении опекуна (для недееспособных лиц).
Когда социальную пенсию не назначат
Помощь не оказывается, если:
- среднемесячный доход семьи на одного человека превышает 2 361 грн;
- лицо работает, получает любую пенсию или иную социальную выплату;
- кто-то из членов семьи за год перед обращением потратил более 50 000 грн на разовую покупку или услуги;
- обнаружены незадекларированные доходы (аренда жилья, продажа сельхозпродукции, неофициальная работа и т.п.);
- в собственности семьи есть жилье свыше 21 м² на человека + 10,5 м² на семью или более одного автомобиля.
Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!