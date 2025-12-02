Социальная пенсия: сколько стажа для нее нужно

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие достаточного страхового стажа для обычной пенсии, не остаются без государственной поддержки. Таким лицам с 65 лет назначается временная государственная социальная помощь (так называемая "социальная пенсия").

Об этом сообщает ПФУ.

Какой страховой стаж требуется для пенсии в 2025 году

С 1 января 2025 года требования к стажу снова выросли:

В 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа (для мужчин и женщин все равно).

– не менее страхового стажа (для мужчин и женщин все равно). В 63 года – от 22 до 31 года стажа.

– от стажа. В 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Если к моменту достижения 65 лет стаж меньше 15 лет – вместо пенсии назначается социальная помощь.

Требование к стажу для выхода на пенсию в 60 лет продолжит расти и к 2028 году дойдет до 35 лет.

Сколько составляет социальная пенсия в 2025 году

Размер помощи рассчитывается индивидуально как разница между:

прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 грн (по состоянию на 2025 год),

(по состоянию на 2025 год), и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

Максимальный размер пособия – 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 грн.

Выплата пересчитывается каждые 6 месяцев с учетом изменений в доходах и имущественном состоянии.

Как и где оформить социальную пенсию

Обращаться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.

Необходимые документы:

заявление;

паспорт и идентификационный код (РНОКПП);

справка Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

право на доходы и имущественное состояние семьи за последние 6 месяцев (со справками о доходах всех членов семьи);

при необходимости – копия решения о назначении опекуна (для недееспособных лиц).

Когда социальную пенсию не назначат

Помощь не оказывается, если:

среднемесячный доход семьи на одного человека превышает 2 361 грн;

лицо работает, получает любую пенсию или иную социальную выплату;

кто-то из членов семьи за год перед обращением потратил более 50 000 грн на разовую покупку или услуги;

обнаружены незадекларированные доходы (аренда жилья, продажа сельхозпродукции, неофициальная работа и т.п.);

в собственности семьи есть жилье свыше 21 м² на человека + 10,5 м² на семью или более одного автомобиля.

