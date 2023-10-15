Цинцар, овадня и лярва: что общего в украинских ''комариных диалектизмах''

Комаров и их личинки в разных украинских регионах называют по-разному. Так же разнятся и названия насекомых.

Языковед, "амбасадорка украинскости на Инстаграмщине" Седа Власова создала подборку "комариных диалектизмов" и поделились ими в соцсети Instagram.

Специалист по украинскому языку отметила, что российские "басни об украинском биооружии", не такие уж смешные: "Смешно разве тем, кому бердянские кровосиси ни разу множественный "кусь" за попу не делали, а генические - не пугали своими размерами, потому что они, ну здоровые, как чупакабровые трицератопсы".

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По ее словам, комары в Украине "сильные" и достойны того, чтобы посвятить им подборку диалектизмов.

Седа Власова сообщила, что в Запорожской области личинку насекомого называют "шашлюк", а место укуса комара величают "п'явкою".

В Луганской области насекомых называют "комашвой" (ударение на О), а комар здесь - "гесенець" (ударение на последнем слоге).

"Кислище" (с ударением на первом слоге) - это стая насекомых в Днепропетровской области, а "цинцар" (ударение А) - комар, который водится у воды. Такое слово употребляют в Одесской области.

На Лемковщине личинку насекомое называют "сонюґа", комара "кумаркой", а кокон насекомого - "лярвой".

Насекомых называют "нерестом" на Бойковщине, а насекомых - "оводня" (с ударением на Я).

Напомним, на территории Украины довольно часто можно услышать смесь украинских и русских слов. Например, "канешно" или "понимаешь". По словам филолога, это негативное явление, которое нужно как можно быстрее устранить из языка.

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