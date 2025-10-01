Украинцы смогут использовать Starlink на смартфоне: детали новой услуги
Оператор мобильной связи "Киевстар" в партнерстве с компанией Starlink, принадлежащей Илону Маску, запустил публичное тестирование инновационной технологии Direct to Cell. Она открывает возможность прямого соединения смартфонов со спутниками – без необходимости в наземных вышках.
Узнайте, как уже сегодня можно протестировать отправку SMS, какова стоимость услуги и когда ожидать запуск голосовых звонков и мобильного Интернета. Об этом говорится на официальном сайте "Киевстар".
Direct to Cell: новый уровень мобильной связи
Direct to Cell – это инновационная технология спутниковой связи, которая устраняет зоны без покрытия и обеспечивает стабильную связь там, где нет традиционных вышек мобильного оператора. Благодаря прямому соединению со спутником, смартфон сможет отправлять и получать данные без посредников.
Первый этап тестирования стартует в октябре и продлится до конца ноября 2025 года. На этом этапе новая функция будет доступна только для пользователей Android-устройств. По информации от "Киевстар", поддержка iOS-гаджетов также запланирована, но ее запуск ожидается чуть позже.
Чтобы воспользоваться Direct to Cell, абоненту необходима SIM или eSIM-карта с поддержкой LTE. Кроме того, смартфон должен находиться на открытой местности – это обеспечит прямой контакт со спутником и стабильную передачу данных.
Читайте также: Украинский мобильный оператор ввел новую полезную услугу: за что придется доплатить
Тестовый режим услуги
На данном этапе пользователи могут проверить функциональность отправки и получения SMS. Голосовые вызовы и мобильный доступ к интернету станут доступны только после официального старта коммерческого использования, который запланирован на последний квартал 2025 года.
В период тестирования, который продлится до момента полного запуска, сервис Direct to Cell предоставляется абонентам "Киевстар" бесплатно. Компания уверяет: никаких скрытых платежей или изменений в действующем тарифном плане не предусмотрено. Все SMS, минуты и гигабайты будут начисляться в обычном порядке.
Чтобы привлечь пользователей к участию, "Киевстар" дарит 100 SMS, которые можно использовать в течение 30 дней после активации тестирования.
Где работает Starlink Direct to Cell в Украине
Спутниковая связь Starlink в формате Direct to Cell охватывает всю территорию Украины, открывая новые возможности для коммуникации в условиях военного времени.
Впрочем, на данный момент существуют ограничения: тестовый доступ временно недоступен в следующих регионах:
- Территории, находящиеся под оккупацией
- Районы с активными боевыми действиями
- Днепропетровская область
- Черниговская область
Оператор Киевстар заверил, что покрытие в Днепропетровской и Черниговской областях будет расширено после завершения тестирования.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли еще подключить тариф за 75 грн от Киевстара и какие альтернативы существуют.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!