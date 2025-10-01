Украинцы смогут использовать Starlink на смартфоне: детали новой услуги

Оператор мобильной связи "Киевстар" в партнерстве с компанией Starlink, принадлежащей Илону Маску, запустил публичное тестирование инновационной технологии Direct to Cell. Она открывает возможность прямого соединения смартфонов со спутниками – без необходимости в наземных вышках.

Узнайте, как уже сегодня можно протестировать отправку SMS, какова стоимость услуги и когда ожидать запуск голосовых звонков и мобильного Интернета. Об этом говорится на официальном сайте "Киевстар".

Direct to Cell: новый уровень мобильной связи

Direct to Cell – это инновационная технология спутниковой связи, которая устраняет зоны без покрытия и обеспечивает стабильную связь там, где нет традиционных вышек мобильного оператора. Благодаря прямому соединению со спутником, смартфон сможет отправлять и получать данные без посредников.

Первый этап тестирования стартует в октябре и продлится до конца ноября 2025 года. На этом этапе новая функция будет доступна только для пользователей Android-устройств. По информации от "Киевстар", поддержка iOS-гаджетов также запланирована, но ее запуск ожидается чуть позже.

Чтобы воспользоваться Direct to Cell, абоненту необходима SIM или eSIM-карта с поддержкой LTE. Кроме того, смартфон должен находиться на открытой местности – это обеспечит прямой контакт со спутником и стабильную передачу данных.

Тестовый режим услуги

На данном этапе пользователи могут проверить функциональность отправки и получения SMS. Голосовые вызовы и мобильный доступ к интернету станут доступны только после официального старта коммерческого использования, который запланирован на последний квартал 2025 года.

В период тестирования, который продлится до момента полного запуска, сервис Direct to Cell предоставляется абонентам "Киевстар" бесплатно. Компания уверяет: никаких скрытых платежей или изменений в действующем тарифном плане не предусмотрено. Все SMS, минуты и гигабайты будут начисляться в обычном порядке.

Чтобы привлечь пользователей к участию, "Киевстар" дарит 100 SMS, которые можно использовать в течение 30 дней после активации тестирования.

Где работает Starlink Direct to Cell в Украине

Спутниковая связь Starlink в формате Direct to Cell охватывает всю территорию Украины, открывая новые возможности для коммуникации в условиях военного времени.

Впрочем, на данный момент существуют ограничения: тестовый доступ временно недоступен в следующих регионах:

Территории, находящиеся под оккупацией

Районы с активными боевыми действиями

Днепропетровская область

Черниговская область

Оператор Киевстар заверил, что покрытие в Днепропетровской и Черниговской областях будет расширено после завершения тестирования.

