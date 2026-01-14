В двух регионах Украины действует программа зимней финансовой поддержки: кто получит

В январе 2026 года в двух регионах Украины идет программа финансовой помощи для населения, которую совместно реализуют благотворительный фонд "Ангелы Спасения" и общественная организация "Это наше дело!". Приобщиться к ней могут представители уязвимых категорий, в том числе семьи с ограниченными доходами.

Об этом говорится на странице общественной организации в соцсети Instagram. Как отмечают организаторы, в январе проводится регистрация на получение денежной поддержки в рамках зимней программы. Помощь предназначена для домохозяйств, проживающих в прифронтовых общинах Харьковской и Донецкой областей.

Проект реализуется при финансовом содействии Гуманитарного фонда для Украины (UHF) и имеет целью обеспечить семьям доступ к базовым потребностям в холодный период, а также уменьшить риски, связанные с условиями войны.

В общественной организации сообщили, что совместно с партнерами из фонда "Ангелы Спасения" они осуществляют регистрацию семей, которые относятся к категориям уязвимости и нуждаются в поддержке зимой. Основной акцент делается на помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за военных действий.

Программа финансовой поддержки охватывает следующие общины: в Харьковской области - Изюмский район, в частности, Барвенковскую, Куньевскую и Изюмскую территориальные общины; в Донецкой области - Краматорский район, а именно Славянскую и Краматорскую территориальные общины.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Подать заявку на участие могут только те семьи, в составе которых есть хотя бы один признак уязвимости. К таким категориям относятся люди от 60 лет, лица с инвалидностью, женщины, самостоятельно возглавляющие домохозяйство, многодетные семьи с тремя и более детьми, беременные женщины и матери с младенцами, а также семьи с низким уровнем доходов.

Желающие получить помощь могут узнать детали и проверить возможность участия, обратившись к представителям общественной организации "Это — наше дело!". через сообщения в Instagram.

Напомним, мы уже писали, какой общественный транспорт будет платным для пенсионеров в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!