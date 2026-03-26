В каких случаях военнообязанный может досрочно потерять бронь

Когда предприятие оформляет бронирование работника, часто возникает вопрос: сохраняется ли отсрочка, если человек сменяет должность внутри той же компании, и нужно ли проходить процедуру бронирования повторно.

Об особенностях таких кадровых изменений и случаях, когда бронь могут отменить досрочно, рассказал военный юрист компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько. Об этом пишет РБК.

Нужно ли оформлять бронь заново

По словам эксперта, внутренний перевод работника не является основанием для потери бронирования. Если человек переходит на другую должность или в другое подразделение в пределах того же учреждения, его отсрочка продолжает действовать автоматически.

Даже в случае формального увольнения с одной должности с последующим назначением на другую в той же организации бронь не аннулируется. Это предусмотрено действующим порядком бронирования военнообязанных.

Что должен сделать работодатель

Несмотря на то, что статус работника сохраняется, компания должна выполнить определенные формальности. В частности, работодатель обязан в течение трех дней уведомить территориальный центр комплектования об смене должности или подразделения.

После этого информация обновляется в электронных системах, и бронирование остается в силе без дополнительных процедур.

Когда бронирование может быть отменено

В то же время отсрочка не бессрочна. Существует четкий список оснований, по которым ее могут аннулировать досрочно. Среди основных:

увольнение работника (если это не внутренний перевод);

потеря предприятием статуса критически важного;

ликвидация компании или нарушение условий бронирования;

инициатива работодателя (через представление соответствующего запроса).

Новые правила и цифровизация

С 2026 года процедуры стали быстрее благодаря цифровизации. В частности, отмена бронирования через приложение Действие происходит автоматически и обычно занимает от 24 до 72 часов.

