В Украине идет потепление: когда уменьшатся морозы

В странах Центральной Европы в последние дни наблюдается заметное повышение температуры воздуха. В то же время, украинские метеорологи успокаивают: в ближайшее время это потепление вряд ли достанется Украине. Причиной остаются стойкие атмосферные процессы, удерживающие морозы над территорией государства.

О ситуации с погодой рассказала синоптика Наталья Птуха в комментарии OBOZ.UA. Она пояснила, что обычно воздушные массы в наши широты поступают с запада со стороны Атлантики, однако в настоящее время этот природный механизм заблокирован. По предварительным прогнозам, существенных изменений температурного фона, по меньшей мере, до конца второй декады января не предполагается.

По словам специалиста, над Украиной сформировался мощный антициклон с высоким атмосферным давлением, препятствующий проникновению более теплого воздуха. "Существенных изменений до 20-х чисел января, а вероятно и в начале третьей декады, пока не ожидается", - отметила она.

Погодные условия определяет так называемый блокирующий антициклон, расположенный к северо-востоку от Украины. Именно он обеспечивает сухую погоду и поступление холодных воздушных масс с востока и северо-востока. Такая конфигурация атмосферы умеряет приход атлантического тепла.

В то же время, по словам Натальи Птухи, некоторые колебания температуры уже ощущаются в западных областях. Это связано с взаимодействием между холодным антициклоном и формируемыми процессами над Атлантикой, однако эти изменения остаются локальными.

В северных, центральных и восточных регионах страны холодная погода сохранится. Даже если текущий антициклон сменится другим, например из Скандинавии, общий характер погоды существенно не изменится.

Синоптики отмечают: в зимний период подобные стойкие антициклоны обычно приносят именно морозы. Поэтому, несмотря на более теплые температуры в Центральной Европе, украинцам не стоит рассчитывать на скорейшее потепление в ближайшее время.

