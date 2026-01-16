В Україну йде потепління: коли зменшаться морози

У країнах Центральної Європи протягом останніх днів спостерігається помітне підвищення температури повітря. Водночас українські метеорологи заспокоюють: найближчим часом це потепління навряд чи дістанеться України. Причиною залишаються стійкі атмосферні процеси, які утримують морози над територією держави.

Про ситуацію з погодою розповіла синоптикиня Наталія Птуха в коментарі OBOZ.UA. Вона пояснила, що зазвичай повітряні маси в наші широти надходять із заходу — з боку Атлантики, однак нині цей природний механізм заблокований. За попередніми прогнозами, істотних змін температурного фону щонайменше до кінця другої декади січня не передбачається.

За словами фахівчині, над Україною сформувався потужний антициклон із високим атмосферним тиском, який перешкоджає проникненню теплішого повітря. "Суттєвих змін до 20-х чисел січня, а ймовірно й на початку третьої декади, наразі не очікується", — зазначила вона.

Погодні умови нині визначає так званий блокуючий антициклон, розташований на північний схід від України. Саме він забезпечує суху погоду та надходження холодних повітряних мас зі сходу і північного сходу. Така конфігурація атмосфери стримує прихід атлантичного тепла.

Водночас, за словами Наталії Птухи, певні коливання температури вже відчуваються у західних областях. Це пов’язано з взаємодією між холодним антициклоном і процесами, що формуються над Атлантикою, однак ці зміни залишаються локальними.

У північних, центральних та східних регіонах країни холодна погода збережеться. Навіть якщо поточний антициклон зміниться іншим — наприклад, зі Скандинавії, — загальний характер погоди суттєво не зміниться.

Синоптики наголошують: у зимовий період подібні стійкі антициклони зазвичай приносять саме морози. Тож, попри тепліші температури в Центральній Європі, українцям не варто розраховувати на швидке потепління найближчим часом.

