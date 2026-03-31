В Украине подорожал один из овощей борщового набора: сколько стоит

За прошедшую неделю оптовые цены на картофель в Украине продолжили снижаться. Сейчас она продается в пределах 5–11 грн/кг, тогда как раньше цены держались на уровне 6–12 грн/кг.

В то же время, по данным аналитиков EastFruit, морковь заметно подорожала сразу на 2 грн, до 8–13 грн/кг. Другие овощи так называемого "борщового набора" в большинстве своем дешевели. В частности, свекла и репчатый лук потеряли примерно по гривне: свекла подешевела до 7–10 грн/кг, а лук — до 6–8 грн/кг. Цена на белокочанную капусту осталась без изменений.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

В то же время другие виды капусты демонстрируют рост стоимости. Пекинская капуста подорожала до 25–35 грн/кг, краснокочанная – до 20–25 грн/кг, а цветная – до 170–185 грн/кг.

Среди тепличных овощей снова поднялись цены на томаты – до 160–170 грн/кг. В то же время, огурцы, наоборот, начали дешеветь благодаря увеличению предложения: их стоимость снизилась до 140–220 грн/кг.

Больше всего за неделю прибавил в цене сладкий перец — сейчас его продают по 250–270 грн/кг, тогда как раньше он стоил 200–260 грн/кг.

Напомним, в Украине подорожали яйца.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!