В Украине подорожали популярные овощи и фрукты: сколько стоит килограмм

Аналитики сообщают, что за прошлую неделю в Украине заметно выросли цены на ряд популярных овощей и фруктов. В частности, репчатый лук подорожал с 6–9 грн. до 7–10 грн. за килограмм. Несмотря на это, ее стоимость остается настолько низкой, что некоторые фермеры даже не берутся за сбор урожая.

Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте огурцов: теперь их продают по 100–140 грн/кг, тогда как еще неделю назад цены составляли 80–120 грн/кг. Дорожать начал и редис, который сейчас стоит 25–30 грн/кг. У продавцов зелени выросли цены на зеленый лук (95-105 грн/кг) и укроп (145-155 грн/кг). Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Похожая тенденция наблюдается и на рынке фруктов. Повышение коснулось апельсинов и мандаринов — их стоимость составляет 65–80 грн/кг и 60–120 грн/кг соответственно. Значительно подорожал и гранат: вместо предыдущих 50–100 грн/кг теперь покупателям придется отдать 100–120 грн/кг.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

По оценкам экспертов, нынешняя стабильность на рынке овощей может оказаться временной, поскольку зимой цены способны подняться на 10–25%. Это уже заметно на примере тепличных овощей — из-за холодной осени производителям приходится тратить больше ресурсов на отопление, что и влечет за собой удорожание продукции.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!