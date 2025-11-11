В Украине заметно подорожал популярный овощ: сколько стоит килограмм

В Украине заметно выросла цена на картофель. В конце прошлой недели средняя стоимость в крупных торговых сетях составила 15,4 грн за килограмм, что на 30 копеек дороже, чем в конце октября. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы овощ может еще подорожать.

По данным мониторинга OBOZ.UA, в разных супермаркетах картофель сейчас продают в пределах 13,4–16,9 грн/кг. В частности, в Auchan она стоит 15,3 грн/кг, в Megamarket – 16,9 грн/кг, Novus – 15,99 грн/кг, а в "ЭКО маркете" – 13,4 грн/кг.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко, дальнейший рост цен станет более вероятным с наступлением настоящих холодов. В этот период может возникнуть дефицит продукта, поскольку мелкие фермеры и хозяйства, не имеющие надлежащих условий хранения, сократят объемы продаж, а часть урожая может испортиться из-за переохлаждения.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

"Пока не пришли морозы, цена будет оставаться стабильной, но с похолоданием предложение уменьшится, и это, вероятно, приведет к удорожанию", - пояснила Самойличенко.

Она не исключает, что определенный дефицит картофеля может возникнуть весной 2026 года. Однако эксперт успокаивает: серьезной нехватки не будет, ведь когда запасы украинских производителей иссякают, на рынок поступает импортный картофель, стабилизирующий ситуацию с ценами.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!