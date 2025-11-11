В Україні помітно здорожчав популярний овоч: скільки коштує кілограм

В Україні помітно зросла ціна на картоплю. Наприкінці минулого тижня середня вартість у великих торговельних мережах становила 15,4 грн за кілограм, що на 30 копійок дорожче, ніж наприкінці жовтня. Експерти прогнозують, що протягом найближчих місяців овоч може ще подорожчати.

За даними моніторингу OBOZ.UA, у різних супермаркетах картоплю наразі продають у межах 13,4–16,9 грн/кг. Зокрема, в Auchan вона коштує 15,3 грн/кг, у Megamarket – 16,9 грн/кг, у Novus – 15,99 грн/кг, а в "ЕКО маркеті" – 13,4 грн/кг.

Як зазначила виконавча директорка Асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко, подальше зростання цін стане більш імовірним із настанням справжніх холодів. У цей період може виникнути дефіцит продукту, оскільки дрібні фермери та господарства, які не мають належних умов для зберігання, скоротять обсяги продажу, а частина врожаю може зіпсуватися через переохолодження.

"Поки не прийшли морози, ціна залишатиметься стабільною, але з похолоданням пропозиція зменшиться, і це, ймовірно, призведе до подорожчання", — пояснила Самойличенко.

Вона не виключає, що певний дефіцит картоплі може виникнути вже навесні 2026 року. Проте експертка заспокоює: серйозного браку не буде, адже коли запаси українських виробників вичерпуються, на ринок надходить імпортна картопля, що стабілізує ситуацію з цінами.

