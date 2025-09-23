Выгодное вложение: топ-3 японские марки авто, которые почти не обесцениваются

Многие водители сегодня стремятся обновлять свой автомобиль каждые 3-5 лет. Однако есть одна проблема: большинство машин быстро обесцениваются, что усложняет их выгодную продажу.

Решением становятся автомобили с высокой рыночной привлекательностью, и именно японские производители демонстрируют лучшие результаты в этом вопросе. Об этом сообщает издание Express.

Японские марки, которые лучше всего держат цену

Toyota

Благодаря исключительной надежности, длительному сроку службы и низким затратам на эксплуатацию, автомобили Toyota стабильно удерживают лидерские позиции среди подержанных автомобилей.

Suzuki

Есть модели, которые с годами не теряют стоимости, а наоборот – становятся более дорогими. Такой автомобиль – настоящая находка для тех, кто видит в транспорте не просто средство передвижения, а выгодное вложение капитала.

Isuzu

Хотя модельный ряд компании не слишком широк, машины этого производителя сохраняют свою рыночную стоимость почти без потерь.

